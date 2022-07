Já não precisa de agenda. Eis o calendário do Euro feminino

A Renascença apresenta-lhe as datas e horas de todos os jogos do Euro 2022, em que Portugal participa, para que não perca pitada da maior competição de futebol feminino do continente.

Fase de grupos



Quarta-feira, 6 de julho



Grupo A

20h00 Inglaterra-Áustria, Old Trafford, Manchester

Quinta-feira, 7 de julho



Grupo A

20h00 Noruega-Irlanda do Norte, St. Mary’s Stadium, Southampton

Sexta-feira, 8 de julho



Grupo B

17h00 Espanha-Finlândia, Stadium MK, Milton Keynes

20h00 Alemanha-Dinamarca, Brentford Community Stadium, Londres

Sábado, 9 de julho



Grupo C



17h00 Portugal-Suíça, Leigh Sports Village, Wigan & Leigh

20h00 Países Baixos-Suécia, Bramall Lane, Sheffield

Domingo, 10 de julho



Grupo D

17h00 Bélgica-Islândia, Academy Stadium, Manchester

20h00 França-Itália, New York Stadium, Rotherham

Segunda-feira, 11 de julho



Grupo A

17h00 Áustria-Irlanda do Norte, St. Mary’s Stadium, Southampton

20h00 Inglaterra-Noruega, Falmer Stadium, Brighton and Hove

Terça-feira, 12 de julho



Grupo B

17h00 Dinamarca-Finlândia, Stadium MK, Milton Keynes

20h00 Alemanha-Espanha, Brentford Community Stadium, Londres

Quarta-feira, 13 de julho



Grupo C

17h00 Suécia-Suíça, Bramall Lane, Sheffield

20h00 Países Baixos-Portugal, Leigh Sports Village, Leigh

Quinta-feira, 14 de julho



Grupo D

17h00 Itália-Islândia, Academy Stadium, Manchester

20h00 França-Bélgica, New York Stadium, Rotherham

Sexta-feira, 15 de julho



Grupo A

20h00 Irlanda do Norte-Inglaterra, St. Mary’s Stadium, Southampton



20h00 Áustria-Noruega, Falmer Stadium, Brighton and Hove

Sábado, 16 de julho



Grupo B

20h00 Finlândia-Alemanha, Stadium MK, Milton Keynes

20h00 Dinamarca-Espanha, Brentford Community Stadium, Londres

Domingo, 17 de julho



Grupo C

17h00 Suíça-Países Baixos, Bramall Lane, Sheffield

17h00 Suécia-Portugal, Leigh Sports Village, Leigh

Segunda-feira, 19 de julho



Grupo D

20h00 Islândia-França, New York Stadium, Rotherham

20h00 Itália-Bélgica, Academy Stadium, Manchester



Quartos de final



Quarta-feira, 20 de julho



20h00 QF1: Vencedor do Grupo A vs Segundo do Grupo B, Brighton and Hove

Quinta-feira, 21 de julho



20h00 QF2: Vencedor do Grupo B vs Segundo do Grupo A, Brentford (Londres)

Sexta-feira, 22 de julho



20h00 QF3: Vencedor do Grupo C vs Segundo do Grupo D, Leigh

Sábado, 23 de julho



20h00 QF4: Vencedor do Grupo D vs Segundo do Grupo C, Rotherham

Meias-finais



Terça-feira, 26 de julho



20h00 MF1: Vencedor do QF1 vs Vencedor do QF3, Sheffield

Quarta-feira, 27 de julho



20h00 MF2: Vencedor do QF2 vs Vencedor do QF4, Milton Keynes

Final



Domingo, 31 de julho



17h00 Vencedor da MF1 vs Vencedor da MF3, Wembley (Londres)