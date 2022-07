Flávio Paixão marca três pelo Légia Gdansk na Liga Conferência

O português Flávio Paixão arrancou a temporada na máxima força nos polacos do Légia Gdansk, ao marcar três golos na primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga Conferência.

Em casa frente ao Akademija Pandev, o avançado de 37 anos fez um "hat-trick" e ainda uma assistência na vitória por 4-1 contra os macedónios.

Flávio Paixão é uma referência do Légia Gdansk e arranca a sua oitava temporada no clube. O avançado está desde 2013 na Polónia. Representou ainda o Tractor Club, do Irão, Hamilton, da Escócia, Benidorm e Villanovense, de Espanha. Em Portugal, passou pelo FC Porto B e pelo Sesimbra.

Caso siga em frente, o Légia Gdansk defronta o Rapid Viena, da Áustria.