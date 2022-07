Ex-Gil Vicente Rodrigão é reforço do Zenit

O Zenit de São Petersburgo anunciou a contratação do brasileiro Rodrigão, que se destacou no futebol europeu ao serviço do Gil Vicente.

O central, de 26 anos, trocou o Gil Vicente pelo Sochi em 2021, depois de duas temporadas em Barcelos, onde apontou três golos em 53 jogos disputados.

Rodrigão destacou-se no Sochi, que surpreendeu o campeonato russo e terminou no segundo posto, à frente de emblemas como Dínamo de Moscovo, CSKA de Moscovo e Lomotiv. O defesa foi peça importante, com 31 jogos disputados e três golos no registo

No Zenit, Rodrigão assina um contrato válido por três temporadas, com mais um de opção.