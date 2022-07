Vitinha ignora valor da transferência e espera chegar ao nível de Mbappé no PSG

O valor de 40 milhões de euros da transferência não assusta Vitinha, que quer chegar ao nível de Mbappé no Paris Saint-Germain.

O internacional português, que trocou o FC Porto pelo PSG, ignora o valor da sua transferência: "Não olho a isso, isso o mercado é que dita. Não me posso concentrar nisso nem devo. Assustava-me é se não estivesse a jogar no FC Porto ou se não estivesse a jogar onde estivesse. Isto é o que toda a gente sonha, só me deixa feliz. Não me assusta de todo", disse, à RMC Sport.

O médio destaca o papel de Sérgio Conceição na sua evolução como jogador.

"Foi muito importante. Ele tinha um frase que me dizia, era engraçada mas fazia sentido. Da forma que eu jogava há dois anos, apenas daria para eu jogar em dois ou três clubes, tendo em conta a posse de bola e ser muito técnico. Faltava mais coisas. O que ele me ajudou a tirar de mim e ao meu jogo, encaixo em qualquer clube do Mundo e, certamente, no melhor clube de França", disse.

Vitinha assume que Pauleta lhe ligou para promover a transferência e espera atingir um nível de classe mundial no clube francês.

"É um dos melhores do Mundo. Só quero poder chegar a esse nível. Estou no melhor clube para o fazer. Falta-me muito trabalho para isso. Com a ajuda de toda a equipa posso chegar aí", termina.