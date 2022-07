O Bétis anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato de Joaquín.

O avançado espanhol, capitão de equipa, vai jogar no Bétis por, pelo menos, mais uma época, ou seja, até aos 41 anos de idade.

Será a 14.ª época de Joaquín no Bétis. Marcou dois golos e fez quatro assistências em 36 jogos na temporada que agora terminou, coroada com a conquista da Taça do Rei, a terceira pelos andaluzes.