Fangueiro em vantagem na Champions. Os resultados da primeira pré-eliminatória

O Dudelange, equipa luxemburguesa orientada pelo português Carlos Fangueiro, venceu o Tirana, na primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Com um golo do português Mohcine Hassan, filho de Hassan Nader, antigo jogador de Benfica e Farense, a equipa do Luxemburgo está mais próxima da segunda pré-eliminatória da competição.

Os restantes resultados da primeira pré-eliminatória

Tobol 0-0 Ferencváros

Bodo/Glimt 3-2 Klaksvik

HJK 1-0 RFS

Zrinjski 0-0 Sheriff Tiraspol

Maribor 0-0 Shakhtyor Soligorsk

Slovan Bratislava 0-0 Dínamo Batumi