Paris Saint-Germain confirma saída de Mauricio Pochettino

O Paris Saint-Germain confirma a saída de Mauricio Pochettino.

O treinador argentino, de 50 anos, estava em Paris há duas temporadas, em que perdeu um título de campeão francês, para o Lille, e conquistou outro e não alcançou o maior objetivo, vencer a Liga dos Campeões.

Em comunicado no site oficial, esta terça-feira, o PSG agradece a Pochettino pelo seu trabalho, com o qual também ganhou uma Taça de França e uma Supertaça, e deseja-lhe "o melhor para o futuro".

Entra, agora, Christophe Galtier, que deverá ser apresentado já esta terça-feira. O francês, de 55 anos, é, precisamente, o treinador que, em 2020/21, arrebatou o título de campeão francês ao PSG, com o Lille.

É uma escolha do português Luís Campos, que trabalhou com Galtier no Lille e, esta época, juntou-se ao PSG como conselheiro para o futebol.