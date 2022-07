Nova falta de Cristiano Ronaldo ao treino do Manchester United

Cristiano Ronaldo voltou a não comparecer no centro de treinos do Manchester United, em Carrington, depois de ter falhado a primeira chamada na segunda-feira.

O internacional português invoca motivos familaires para justiticar a ausência, numa altura em que está a ser associado a vários clubes. Ronaldo, ao que tudo indica, pretende deixar o Manchester United e assinar por um clube que dispute a Liga dos Campeões e que reúna condições para lutar por títulos.

Chelsea e Barcelona foram apontados pela imprensa internacional como clube interessados na contratação do jogador.

No entanto, o Manchester United e o treinador, Erik ten Hag, pretendem que CR7 fique em Old Trafford e cumpra o segundo ano do contrato. O novo técnico da equipa tem, de acordo com a imprensa inglesa, uma reunião agendada com Ronaldo para avaliar o seu futuro no Manchester United.

A equipa iniciou os trabalhos e na sexta-feira deixa Inglaterra e parte para o "tour" de pré-temporada na Tailândia e na Austrália.

Cristiano Ronaldo apontou 24 golos na sua época de regresso ao Manchester United e foi o terceiro melhor marcador da Premier League, com 18 golos, apenas atrás de Mohamed Salah e Son Heung-min. O United terminou em sexto, o que significaria que Ronaldo não jogaria Liga dos Campeões na próxima época.