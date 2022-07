Alexia lesionada. Melhor jogadora do mundo falha o Europeu

A melhor jogadora do mundo lesionou-se e vai falhar o Europeu.

A média espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, vencedora da Bola de Ouro e do The Best, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, informou a Federação Espanhola de Futebol.

Alexia era a capitã e grande esperança de uma Espanha candidata à conquista do Euro 2022, potenciada por uma base de jogadoras do Barcelona, bicampeão espanhol e finalista da Liga dos Campeões.

A média registou 34 golos e 19 assistências em 42 jogos em 2021/22.

Espanha inserida no grupo B, com Finlândia, Alemanha e Dinamarca.

Também Portugal sofreu uma baixa importante para o Europeu: Andreia Jacinto, que este verão rumou à Real Sociedad, de Espanha, lesionou-se e foi substituída por Suzane Pires, do Ferroviária, do Brasil.

O Euro 2022 arranca na quarta-feira, em Inglaterra. Portugal estreia-se diante da Suíça, no sábado. Defronta, depois, os Países Baixos, vigentes campeões, e, na última jornada do grupo C, a Suécia.