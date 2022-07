Toto Salvio vai jogar no México

O Pumas anunciou a contratação do internacional argentino Toto Salvio, proveniente do Boca Juniors.

A transferência já era conhecida há várias semanas, Salvio até já se tinha despedido do clube argentino, mas só agora é anunciado como reforço dos mexicanos.

O antigo jogador do Benfica jogou duas épocas e meia no Boca Juniors e, aos 31 anos, jogará pela primeira vez no México. Formado no Lanús, passou ainda pelo Atlético de Madrid, mas foi no Benfica onde Salvio fez grande parte da carreira.

Em oito temporadas na Luz, apontou 62 golos em 266 jogos disputados.