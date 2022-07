Pedro Emanuel está de volta à Arábia Saudita

Pedro Emanuel é o novo treinador do Al Khaleej, da Arábia Saudita. O técnico português, de 47 anos, está de regresso àquele país, onde já trabalhou no Al Taawon e no Al Nassr.

O Al Khaleej subiu esta época ao escalão principal, depois de uma temporada, na segunda liga, em que foi orientado por outro português, Paulo Gomes.

Pedro Emanuel, que em Portugal orientou Académica, Arouca e Estoril, faz carreira no estrangeiro desde 2018, altura em que assinou pelo Al Taawon. O trabalho realizado nessa temporada despertou interese do Almería, da segunda divisão espanhola, mas a experiência em Espanha durou 14 jogos. O treinador acabaria por terminar essa temporada no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Foi vice-campeão nos Emirados e na segunda época no clube terminou na 6.ª posição. Na temporada passada teve uma breve passagem pelo Al Nassr.