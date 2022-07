Oficial. Kessié troca Milão por Barcelona a custo zero

O Barcelona oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Franck Kessié.

O médio marfinense, de 25 anos, era um jogador livre, depois de ter terminado contrato com o AC Milan. Vincula-se ao Barcelona por três temporadas, até 2026, com cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.

Internacional pela Costa do Marfim em 58 ocasiões, com seis golos marcados, Kessié deixa o Milan terminou foi formado entre o Stella Club, do seu país natal, e a Atalanta. Em 2017/18, rumou ao Milan, onde atuou nas últimas cinco épocas e disputou 223 jogos, com 37 golos marcados e 16 assistências.

Na temporada passada, em que somou sete golos e uma assistência em 39 jogos, Kessié ajudou o Milan a conquistar o campeonato italiano, ao fim de 11 anos de jejum.