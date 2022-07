Nuno Espírito Santo foi anunciado como novo treinador do Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

O treinador português estava fora do ativo desde novembro de 2021, quando foi demitido do cargo no Tottenham.

Segundo o emblema saudita, vice-campeão na época passada, o contrato é válido por duas temporadas.

Ao longo da carreira, Espírito Santo orientou o Rio Ave, Valência, FC Porto, Wolverhampton e Tottenham.