Kalvin Phillips dá o salto do Leeds para o Manchester City

O Manchester City anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Kalvin Phillips ao Leeds United.

O médio-defensivo internacional inglês, de 26 anos, junta-se aos campeões ingleses por cerca de 49 milhões de euros à cabeça, mais 3,5 milhões em objetivos. Assina contrato válido para as próximas seis temporadas, isto é, até ao final de junho de 2028.

Formado no Leeds, Kalvin Phillips chegou à equipa principal em 2015/16 e, desde então, disputou 232 jogos, com 13 golos e 13 assistências. Tornou-se internacional inglês em setembro de 2020 foi uma das figuras do Euro 2020, em que a seleção dos Três Leões chegou à final.

Na temporada passada, Kalvin Phillips só fez 23 jogos (com um golo e uma assistência) pelo Leeds, devido a uma lesão que o arredou da competição entre o início de dezembro e meados de março.

No Manchester City, o médio-defensivo será companheiro de equipa dos internacionais portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva (que pode estar de saída para o Barcelona).