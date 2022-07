Igor Tudor é o novo treinador do Marselha

O Marselha anunciou a contratação do treinador Igor Tudor, que assina por duas épocas com o clube francês. É o sucessor de Jorge Sampaoli no comando técnico da equipa.

O técnico croata, de 44 anos, orientou o Hellas Verona na época passada, que terminou no 9º posto da Serie A.

Tudor conta com quase 10 temporadas de carreira, com passagens por clubes como Hajduk Split, PAOK, Galatasaray e Udinese. Foi ainda adjunto de Andrea Pirlo na Juventus, em 2020/21.

Igor Tudor é figura da Juventus, clube que representou durante sete épocas enquanto jogador.

"Acho que encontramos o que precisamos em Igor Tudor e estou feliz em recebê-lo no nosso clube. É um verdadeiro líder que oferece uma visão ousada do futebol, que não foge de nenhum desafio e que está determinado a buscar a excelência", disse o dono do Marselha, Frank McCourt.