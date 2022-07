Christensen é o segundo reforço do dia para o Barcelona

O Barcelona anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Andreas Christensen. É o segundo reforço do dia, depois de Franck Kessié.

O central internacional dinamarquês, de 26 anos, chega a custo zero a Espanha, depois de ter terminado contrato com o Chelsea. Assina por quatro épocas, com cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.

Christensen começou a formação no Brondby, da Dinamarca, e terminou-a no Chelsea. Depois de um empréstimo ao Borussia Monchengladbach, da Alemanha, afirmou-se na equipa principal dos ingleses em 2017/18. Desde então, disputou 160 jogos e somou dois golos e duas assistências.

Na temporada passada, a segunda em que mais jogou pelo Chelsea, Christensen marcou dois golos e fez uma assistência em 34 encontros.

O defesa deixa Londres com seis troféus a nível sénior: uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga inglesa, uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

Christensen tem 57 internacionalizações pela Dinamarca e dois golos.