Barcelona e Chelsea ponderam contratação de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo estará interessado em deixar o Manchester United neste verão e há já dois candidatos à sua contratação: Barcelona e Chelsea.

Segundo o jornal "AS", o agente português Jorge Mendes já esteve reunido com o presidente Joan Laporta para perceber qual a possibilidade de Ronaldo jogar no Barcelona. No entanto, o principal tópico de conversação foi Bernardo Silva e Rafael Leão.

De resto, o Barcelona também já tinha surgido como possibilidade na época passada, quando Ronaldo saiu da Juventus para regressar a Old Trafford.

Ronaldo, atualmente com 37 anos, é uma das maiores referências da história do Real Madrid. Nos "merengues" venceu quatro Ligas dos Campeões em nove temporadas e apontou 450 golos em 438 jogos disputados.

O outro clube interessado é o Chelsea. O novo dono do clube, Todd Boehly, estará também em contacto com Jorge Mendes para perceber as condições para a contratação do capitão da seleção nacional.