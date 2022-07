Richarlison é reforço do Tottenham

O avançado internacional brasileiro Richarlison vai representar o Tottenham nas próximas cinco temporadas, até 2027, após quatro anos no Everton, informaram os dois emblemas da Liga inglesa de futebol.

Apesar dos clubes não terem revelado os valores envolvidos na transferência, a imprensa britânica indica que os londrinos gastaram cerca de 58 milhões de euros (ME).

"Temos o prazer de anunciar a contratação de Richarlison do Everton, sujeito a uma autorização de trabalho. O internacional brasileiro assinou contrato connosco até 2027", informaram os "spurs" na página oficial na Internet.

Richarlison, de 25 anos, é o quinto reforço dos Tottenham para a época 2022/23, depois das chegadas do croata Ivan Perisic, do maliano Yves Bissouma, do inglês Fraser Forster e do senegalês Pape Sarr, que já tinha sido contratado ao Metz, de França, em 2021.

O internacional canarinho em 36 ocasiões iniciou a carreira no Real Nordeste, seguindo-se América Mineiro e Fluminense, ainda no Brasil, antes de ingressar nos ingleses do Watford em 2017/18, nos quais foi treinado pelo português Marco Silva, que viria a levar o extremo para o Everton na época seguinte.