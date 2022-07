Bas Dost volta ao futebol neerlandês

O Utracht anunciou a contratação do ponta de lança Bas Dost, que terminou contrato com o Club Brugge.

O antigo avançado do Sporting regressa à Eredivisie mais de uma década depois de ter deixado o país de origem.

Bas Dost assina um contrato válido por uma temporada com o clube neerlandês: "É um vencedor e traz uma enorme experiência com ele. Pode marcar em qualquer lugar e a qualquer hora. Ao longo dos últimos dez anos, Bas afirmou-se no estrangeiro e agora quer ajudar o Utrecht a concretizar as nossas ambições", disse o diretor desportivo Jordy Zuidam.

Bas Dost jogou três temporadas no Sporting, entre 2016 e 2019, tendo apontado 93 golos em 127 jogos disputados.

Ao longo da carreira, o internacional neerlandês passou pelo Emmen, Heracles, Heerenveen, Wolfsburgo, Eintracht Frankfurt e Club Brugge. Na última época, marcou 14 golos no clube belga, onde foi campeão.