Vitinha abraça "grande desafio" no PSG. "Podem contar comigo"

Vitinha foi oficializado como reforço do Paris Saint-Germain, esta quinta-feira. Nas primeiras declarações como jogador do campeão francês, admite que mal pode esperar por começar a mostrar-se.

"É um grande desafio pela frente e mal posso esperar para começar", afirma, em declarações aos canais oficiais do PSG. "Podem contar comigo, sou trabalhador, dou sempre o melhor de mim", acrescenta.

Vitinha está "muito feliz por chegar a um grande clube" como o PSG. Foi o momento certo, na opinião do médio internacional português, porque "é sempre o momento certo" para chegar aos grandes palcos:

"Venho da minha melhor temporada com o Porto, ganhei títulos e consegui jogar pela seleção portuguesa, o que era um sonho para mim. Quero continuar a melhorar e quero fazer isso aqui, continuando a ganhar títulos. (...) Mal posso esperar para poder mostrar o meu valor."

Vitinha admite que falou com Nuno Mendes e Danilo Pereira, os dois portugueses que já estavam no PSG. Também espera "uma ajudinha no começo", para a adaptação: "Sei que me vão ajudar perfeitamente."

O médio troca o FC Porto pelo PSG por 41,525 milhões de euros: a cláusula de rescisão (40 milhões) mais os juros correspondentes à operação financeira de antecipação desse valor, a cargo dos franceses.