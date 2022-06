Roma de Mourinho estreia-se na Liga italiana a 14 de agosto

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, disputará a primeira jornada da Liga italiana a 14 de agosto, fora, frente à Salernitana.

Estreia agendada contra uma equipa que, na temporada passada, garantiu a manutenção na Serie A somente na última jornada. A Roma tentará fazer melhor do que na última época, em que ficou em sexto.

O campeão AC Milan também já tem data de estreia. A equipa de Rafael Leão arranca a defesa do título no dia 13 de agosto, sábado, em casa. O adversário é a Udinese, 12.ª classificada da última edição.

O primeiro jogo grande da Roma chega logo à terceira jornada, a 28 de agosto, no terreno da Juventus. O Milan terá o dérbi com o Inter de Milão no dia 4 de setembro, em casa, na quinta ronda do campeonato.

O calendário das jornadas 1 a 5 da Serie A foi definido esta quinta-feira.