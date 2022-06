River Plate perde e Enzo Fernández pode estar mais perto do Benfica

O River Plate perdeu, por 1-0, em casa do Vélez Sarsfield, na primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, o que pode ser uma boa notícia para o Benfica.

O único golo da partida em Buenos Aires surgiu ainda na primeira parte, aos 15 minutos de jogo, de grande penalidade cobrada por Lucas Janson.

O River terá de dar a volta na segunda mão, a sete de julho, caso não queira perder, no imediato, Enzo Fernández.

O médio, que já tem acordo para ser reforço do Benfica, só ruma à Luz quando o River Plate acabar a sua jornada na Taça Libertadores, um dos grandes sonhos de carreira do jogador. Caso o River Plate não consiga passar o Vélez, Enzo Fernández poderá ainda ser reforço das águias a tempo do início da época.

O Benfica oficializou um princípio de acordo com o River Plate para a contratação de Enzo Fernández, no dia 23 de junho.

O negócio diz respeito a 75% do passe do médio argentino e que tem um custo inicial de 10 milhões, sendo que pode ter um valor adicional de mais oito milhões de euros. No total, o Benfica poderá pagar 18 milhões de euros pelo internacional sub-20 Enzo Fernández.