Renato Sanches esteve "muito perto" do Barcelona e agora tem "um grande clube" interessado

Renato Sanches esteve "muito perto" de rumar ao Barcelona, na temporada passada, mas a porta de saída do Lille não se fechou. Este verão, há "um grande clube" interessado no médio português.

Na conferência de apresentação de Paulo Fonseca como treinador, o presidente do Lille, Olivier Letang, esclareceu a situação de Renato Sanches, que tem sido associado a Paris Saint-Germain e AC Milan.

"Renato Sanches esteve muito perto de rumar ao Barcelona na última época, mas houve um problema e a transferência não se concretizou. Quanto aos rumores que têm circulado, o PSG ainda não fez qualquer proposta por ele, por isso, por agora não há nada. No entanto, posso dizer-vos que um grande clube europeu está interessado nele", revelou.

O grande clube em causa deverá ser o AC Milan. Na imprensa italiana, diz-se que o médio internacional português, de 24 anos, está muito perto dos campeões italianos, dispostos a pagar cerca de 18 milhões de euros. Caso se concretize, Renato juntar-se-á ao compatriota Rafael Leão.

Renato Sanches esteve as últimas três épocas no Lille, onde se sagrou campeão francês. Antes, passou por Bayern de Munique e Swansea City, depois de uma temporada na equipa principal do Benfica.