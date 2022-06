Internacional croata deixa Atlético de Madrid para ser reforço de Pedro Martins

O Atlético de Madrid confirma a saída de Sime Vrsaljko, que se prepara para reforçar o Olympiacos, de Pedro Martins, a custo zero.

O lateral-direito internacional croata, de 30 anos, termina contrato com os espanhóis esta quinta-feira. De acordo com a imprensa desportiva internacional, já tem acordo com o Olympiacos para a nova época.

Foram seis temporadas de ligação entre Vrsaljko e o Atlético de Madrid, com 100 jogos oficiais disputados e dois títulos conquistados: um campeonato espanhol (2020/21) e uma Liga Europa (2017/18).

Vrsaljko tornou-se um jogador querido dos adeptos do Atlético em 2017, quando acudiu, juntamente com o capitão, Gabi, a ajudar Fernando Torres depois de este ter caído inconsciente após um choque de cabeças. Na altura, o croata ajudou a certificar-se de que o (já retirado) avançado não engoliria a própria língua e que poderia respirar em condições.

O Atlético deseja a Vrsaljko "a maior das sortes" no futuro. Agora, o defesa croata ruma à Grécia, para ser reforço do Olympiacos. Uma contratação a custo zero para a equipa do treinador português Pedro Martins.