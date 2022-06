Bruno Fernandes não acredita na saída de Ronaldo do Manchester United

Bruno Fernandes não acredita que Cristiano Ronaldo vá deixar o Manchester United este verão. O internacional português diz que nada aponta para a saída de CR7, nem o clube estaria disposto a negociar.

"Estou à espera de o encontrar na segunda-feira para treinar. Não espero mais nada, que saiba não há mais nada do que isso. Cada um toma conta do seu futuro, mas não acredito que o clube esteja disposto a perder um valor como o Cristiano", disse, à margem de um evento no Porto de Teqball.

O colega de equipa de Ronaldo partilha também o passado com o Sporting. Bruno Fernandes abordou a possibilidade do regresso a Alvalade.

"Seria um grande momento. Acho que todos esperam isso, ou gostariam que isso acontecesse. Depende muito do que o Cristiano quer para o futuro. Quer jogar por muitos anos, vamos ver o que ele vai decidir, espero eu quando terminar contrato com o United. A ambição e o sonho de todos os sportinguistas seria ver o Cristiano com a camisola do Sporting a jogar em Alvalade antes de terminar a carreira", acrescenta.

Ronaldo, de 37 anos, tem mais um ano de contrato com o Manchester United. Na última temporada, apontou 23 golos e três assistências em 38 jogos disputados pelos "red devils".

Formado no Sporting, fez 31 jogos na temporada 2002/03, antes de se mudar para o Manchester United.



Novo ciclo no United

Com novo treinador no United, Erik ten Hag, Bruno Fernandes pede "tempo" para o novo projeto "florescer".

"Objetivo passa por fazer melhor do que nas épocas anteriores. Objetivo quando estamos em clubes desta dimensão é ganhar, o United não tem conseguido ganhar nada de importante, mas queremos vencer. Vamos tentar isso em todas as competições. É um novo projeto, começa do zero, há que dar tempo para florescer", disse.