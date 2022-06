Al Ahly confirma chegada de Ricardo Soares ao Egito

O Al Ahly do Egito anuncia, nas redes sociais, a chegada de Ricardo Soares. O treinador português, de 47 anos, é novo treinador do clube egipcío, sucedendo a ao sul-africano Pitso Mosimane.

Ricardo Soares deixou o Gil Vicente, depois de uma época histórica em que o coube alcançou, pela primeira vez, apuramento para uma competição europeia. Ivo Vieira é o seu sucessor em Barcelos.

O Al Ahly está na 3.ª posição da liga do Egito, com 44 pontos. A equipa está com um atraso de sete pontos para o líder, o Zamalek, orientado por Jesualdo Ferreira, e está cinco atrás do Pyramds, segundo classificado.

Tem, no entanto, menos três jogos realizados do que os dois concorrentes. Esta será a primeira experiência fora de Portugal de Ricardo Soares, depois de pasagens por Gil Vicente, Moreirense, Covilhã, Académica, Aves, Chaves, Vizela, Felgueiras, Ribeirão, Lixa, Torcatense e Caçadores das Taipas.