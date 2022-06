Sérgio Conceição, filho do técnico dos dragões, vai jogar na Bélgica

O defesa Sérgio Conceição (ex-Estrela da Amadora), filho do treinador do FC Porto, vai jogar no Seraing, da Bélgica.

O lateral direito, de 25 anos, assinou por uma época com a equipa em que Carlos Freitas é diretor desportivo.

“Fui seduzido pelo projeto do clube e por esta oportunidade de jogar na Bélgica. Será a minha primeira experiência no estrangeiro como jogador, embora conheça bem Liège, porque vivi lá quando tinha 14 anos e o meu pai jogava no Standard”, referiu o jogador.