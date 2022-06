Promessa do PSG é o substituto de Gotze no PSV

O PSV Eindhoven anunciou a contratação do promissor médio Xavi Simons, proveniente do Paris Saint-Germain.

O médio neerlandês de 19 anos terminou contrato com o PSG, onde fez 9 jogos na equipa principal na época passada e assinou contrato de cinco anos com o PSV Eindhoven.

Xavi Simons será o substituto de Mario Gotze, que voltou à Alemanha para reforçar o Eintracht Frankfurt.

De acordo com a nota do PSV, Xavi Simons teve oportunidade para renovar com o PSG, mas optou por assinar pelo PSV, sem grandes oportunidades na equipa principal dos franceses. Simons começou a formação no Barcelona até ter rumado ao PSG, em 2019.

"Vimos quase todos os jogos desta temporada em que ele jogou de início. Além de todas as partidas internacionais que ele jogou pela seleção, vimos ao vivo na Youth League em Leipzig, Paris, Brugges, Manchester e contra o Sevilla. Tem tudo para se tornar um jogador importante para o PSV", disse John de Jong, diretor desportivo do PSV.