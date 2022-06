Paulo Fonseca oficializado no Lille

O Lille oficializou a contratação do treinador Paulo Fonseca. O técnico português, de 49 anos, assina por duas temporadas.

Paulo Fonseca já reagiu e diz-se “orgulhoso” e “motivado”.

"Tornar-me o novo treinador do Lille é um motivo de orgulho e uma grande honra para mim. Tenho a consciência de que ter sido escolhido para integrar este grande clube francês, com sua rica história e impressionante trajetória, também me dá uma grande responsabilidade. Estou, portanto, feliz em começar esta aventura com o Lille e ansioso para trabalhar com a equipa e os jogadores.

“Acima de tudo, estou extremamente motivado e determinado a garantir que juntos, coletivamente, atingiremos os objetivos traçados e levaremos o clube e o grupo ao mais alto nível. Agradeço aos líderes do Lille pela confiança. Também estou ansioso por encontrar os adeptos do Lille neste magnífico estádio, e desde já agradeço a receção calorosa”, acrescentou.

Paulo Fonseca vai ter Jorge Maciel como adjunto - técnico já estava no clube como adjunto de Jocelyn Gourvennec - Tiago Leal (analista), António Ferreira (treinador de guarda-redes) e Paulo Mourão (preparador físico).

No plantel do Lille estão, para já, três portugueses: Tiago Djaló, José Fonte e Renato Sanches.