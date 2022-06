Corinthians empata na primeira mão dos oitavos de final da Libertadores

O Corinthians, de Vítor Pereira, não foi além de um empate, sem golos, na receção aos argentinos do Boca Juniors, na primeira mão dos oitavos de final da Libertadores.

A equipa orientada pelo português falhou uma grande oportunidade aos 44 minutos de jogo. O ex-Sporting Rojo fez falta sobre Mantuan na área, mas o Corinthians desperdiçou a oportunidade.

Róger Guedes rematou e Rossi fez uma fantástica defesa que manteve o nulo no marcador. Cássio, guarda-redes do Corinthians, também esteve em destaque com várias defesas que evitram golo do Boca Juniors.

A eliminatória fica em aberto e a segunda mão, na Bombonera, joga-se no próximo dia 6 de julho. O vencedor da eliminatória defronta quem sair do confronto entre Tolima e Flamengo.