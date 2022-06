Paulo Fonseca aterrou em Lille

O treinador português Paulo Fonseca chegou esta terça-feira a Lille para ser o novo técnico da formação francesa.

Paulo Fonseca, de 49 anos, foi visto a chegar ao aeroporto. Deverá assinar contrato esta terça-feira e ser apresentado.

A imprensa desportiva fala na possibilidade do treinador português rubricar um vínculo por duas temporadas com o Lille.

Depois de ter deixado a AS Roma em junho de 2021, Paulo Fonseca regressa ao ativo com uma nova experiência no futebol francês.

Na temporada passada, o Lille ficou em 10.º lugar na Ligue 1 e chegou aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A equipa conta com os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka.