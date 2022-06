De Jong perto do reencontro com ten Hag no Manchester United

Frenkie de Jong está perto de ser o primeiro reforço do Manchester United para a próxima temporada.

Segundo a "Sky Sports", United e Barcelona chegaram a uma base de acordo no valor pago pelos "red devils", que rondará os 65 milhões de euros.

A confirmar-se, de Jong será a primeira contratação de Erik ten Hag como técnico do Manchester United e será um reencontro com o holandês, uma vez que os dois coincidiram no Ajax.

O médio de 25 anos esteve as últimas três temporadas ao serviço do Barcelona. Na última época, apontou quatro golos e cinco assistências em 47 jogos disputados.



O Manchester United continua à procura de reconstruir a equipa com o novo técnico: Matic, Juan Mata e Pogba deixaram o clube nos últimos dias, em fim de contrato.