Arsenal contrata guarda-redes internacional americano

O Arsenal anunciou a contratação do guarda-redes americano Matt Turner, proveniente do New England Revolution.

O internacional americano de 28 anos fez toda a carreira no clube da MLS e vai ter a sua primeira experiência no futebol europeu. Turner deverá ser o suplente de Ramsdale, sendo que Bernd Leno deverá deixar os "gunners" este verão.

"É um guarda-redes experiente que vai trazer qualidade à equipa", disse Mikel Arteta, treinador da equipa, citado pelos meios oficiais do clube.

Turner é o terceiro reforço oficial da temporada para o Arsenal, depois de Fábio Vieira, contratado ao FC Porto, e do jovem extremo Marquinhos, vindo do São Paulo.

Gabriel Jesus, do Manchester City, estará muito perto de ser confirmado como novo jogador do Arsenal.