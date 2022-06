Abel Ferreira perde oportunidade de se distanciar na liderança

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, empatou em casa do Avaí, a dois golos, e perdeu a oportunidade de se distanciar ainda mais na liderança do Brasileirão.

O Avaí inaugurou o marcador nos descontos da primeira parte, aos 45+7 minutos, por Bissoli, de grande penalidade.

O Palmeiras virou o jogo no segundo tempo. Também de penálti, Gustavo Scarpa empatou o jogo, aos 48 minutos, antes de Rony desviar para a reviravolta aos 66 minutos de jogo.

No entanto, o grande momento da partida foi o golo do empate do Avaí. Jean Pyerre, com um excelente livre à entrada da área, tirou os três pontos ao Palmeiras.

Com este resultado, o Palmeiras perde a oportunidade de se distanciar do Corinthians, de Vítor Pereira, que empatou com o Santos. Tudo igual na liderança: Palmeiras lidera com 29 pontos, mais três do que o Corinthians.

No dérbi do Rio de Janeiro, o Botafogo, de Luís Castro, perdeu em casa frente ao Fluminense, por 1-0. O "Flu" sobe ao sexto lugar, enquanto que o Botafogo segue no meio da tabela, no 10º posto, com 18 pontos somados.

Já a equipa de António Oliveira, o Cuiabá, perdeu em casa do Goiás, por 1-0, e continua em zona de descida de divisão, no 18º posto da classificação.