Wayne Rooney deixa Derby County

O treinador Wayne Rooney apresentou a demissão do Derby County.

Em comunicado, o antigo avançado inglês justificou a decisão.

“Durante o verão fui acompanhando de perto as novidades sobre a administração do Derby. Hoje reuni-me com a atual direção para informar da minha decisão de deixar o clube. Eles tentaram mudar a minha decisão, mas esta já estava tomada”, lê-se.

Rooney acrescenta: “Vou lembrar-me do meu tempo no Derby com muito orgulho e carinho e gostava de agradecer a todos os funcionários, jogadores, e, claro, aos adeptos pelo apoio incrível”.

O Derby desceu à League One (terceira divisão inglesa) depois de ter perdido 21 pontos na secretaria devido a problemas financeiros.