"Ronaldo seria uma belíssima história na Bundesliga"

O alegado interesse do Bayern de Munique em Cristiano Ronaldo para suprir a partida de Robert Lewandowski seria "uma belíssima história" para a Bundesliga.

Carlos Leal, o diretor desportivo dos alemães do Arminia Bielefeld, a Bola Branca, fala de um campeonato que "está a perder distância", em particular para a Premier League, e a contratação de CR7 "seria uma manobra com um valor impensável".

O dirigente confessa que o "impacto da notícia foi enorme" na Alemanha. Porém, não acredita que substituir "uma máquina de golos por outra" seja um esforço financeiro que o emblema bávaro esteja disposto a fazer.

Ter o Bayern com uma frente de ataque constituída por "Ronaldo, Gnabry, Mané e Muller é uma imaginação muito bonita", mas a realidade parece desaconselhar aqueles que apostam na chegada de Cristiano à Baviera.

O internacional português seria, de acordo com Carlos Leal, "um nome galáctico" a acrescentar à Bundesliga e seria a "transferência mais espetacular" de sempre do campeonato alemão.