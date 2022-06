O Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo, por 1-0, na 1.ª mão dos oitavos de final da Copa do Brasil. Patrick, aos 31 minutos, fez o único golo da partida.

A equipa de Abel Ferreira, que não esteve no Morumbi por estar infetado com Covid-19, tem o jogo da 2.ª mão para tentar reverter a desvantagem. "Nada está perdido", sublinha João Martins, adjunto de Abel que esteve no comando da equipa.

O Palmeiras, detentor do troféu, recebe o São Paulo a 14 de julho.