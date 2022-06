Bayern Munique desmente interesse em Cristiano Ronaldo

O diretor desportivo do Bayern Munique desmente negociações para a contratação de Cristiano Ronaldo.

Hasan Salihamidzic, em declarações à Sky Alemanha, nega que o campeão alemão esteja interessado no avançado português.

“Cristiano Ronaldo é um jogador top com uma carreira extraordinária. No entanto, notícias sobre um potencial acordo com o Bayern não são verdade”, refere.

A notícia do eventual interesse foi lançada esta quinta-feira pelo jornal espanhol “AS”.

Cristiano Ronaldo, 37 anos, tem mais um ano de contrato com o Manchester United, mas quererá sair por não concordar com a política de contratações e por estar fora da Liga dos Campeões.

Já o Bayern teria vaga devido ao interesse em Robert Lewandowski de abandonar o clube bávaro.