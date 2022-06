Okan Buruk é o novo treinador do Galatasaray

O Galatasaray anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Okan Buruk para o cargo de treinador. O antigo médio do clube sucede ao espanhol Domènec Torrent, dispensado depois de ter terminado a época no 13.º lugar do campeonato.

Buruk, de 48 anos, foi campeão da Turquia em 2019/20, pelo Basaksehir, clube que deixou há duas temporadas.

Antigo jogador do Galatasaray, com passagens pelo Inter de Milão, pelo Besiktas e pelo Istambul BB, Buruk iniciou a sua carreira de treinador como selecionador dos sub-19 da Turquia. Chega ao Galatasaray, depois de ter orientado Elazigspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Goztepe, Akhisar, Rizespor e Basaksehir.