Hinteregger termina carreira aos 29 anos

"A minha melhoria de desempenho na primavera e o nosso sucesso na Liga Europa ainda me motivaram mais para terminar a carreira, com um grande sucesso desportivo", acrescenta.

O jogador esclarece que começou a pensar em retirar-se no outono do ano passado. "O meu desempenho estava a oscilar. As vitórias já não sabiam tão bem, mas cada derrota doía duas vezes mais", explica.

Martin Hinteregger, de 29 anos, esteve três anos e meio no Eintracht Frankfurt. Formado no Red Bull Salzburgo, conquistou cinco títulos de campeão austríaco. Na Alemanha jogou, ainda, por Borussia Monchengladbach e Augsburgo.

O central reforma-se com 67 internacionalizações pela Áustria, com presenças no Euro 2016 e no Euro 2020.