Bordéus renova com treinador, ainda sem saber em que escalão vai jogar

O Bordéus anunciou a renovação de contrato com o treinador David Guion até ao final da próxima temporada. Contratado na reta final da época, Guion não conseguiu evitar a despromoção do clube, que terminou a Ligue 1 no último lugar.

O treinador, de 54 anos, que se destacou no Stade Reims, clube pelo qual foi campeão da segunda divisão em 2018, fica no Bordéus, mas ainda sem saber que escalão vai disputar.

O Bordéus foi despromovido automaticamente ao National, equivalente à Liga 3 em Portugal. Uma descida de dois escalões, devido a problemas financeiros. O clube, propriedade de Gerard López, investidor do Boavista, não apresentou garantias de que tem capacidade para saldar as dívidas que apresenta neste momento.

O Bordéus recorreu e Gerard López espera ainda por uma reversão da decisão. O caso deverá ficar decidido no início de julho.