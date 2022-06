Já foram vendidos mais de um milhão de bilhetes para o Qatar

Já foram vendidos 1,2 milhões de bilhetes para o Campeonato do Mundo do Qatar.

O anúncio é do secretário-geral do comité organizador do torneio, após a segunda fase de comercialização.

A venda é classificada como uma “procura recorde”.

Desde o início do processo de venda, foram registados cerca de 40 milhões de pedidos, restando agora dois milhões de bilhetes disponíveis para a terceira fase, além de um milhão destinados à FIFA, outras entidades e patrocinadores.

O Mundial de 2022, no Qatar, realiza-se entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Portugal está no grupo H juntamente com as seleções de Gana, Uruguai e Coreia do Sul.