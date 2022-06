Bayern Munique confirma contratação de Sadio Mané

Está confirmada, pelo Bayern Munique, a contratação de Sadio Mané, ao Liverpool. O avançado senegalês assina por três temporadas, com vínculo válido até 2025.

Os clubes não revelam o valor da transferência, mas a imprensa inglesa indica que rondará os 40 milhões de euros. Mané, de 30 anos, tinha mais um ano de contrato com o Liverpool.

"Estou muito feliz por estar finalmente no Bayern e em Munique. Falámos muito e senti um grande interesse deste grande clube, desde o início. É o momento ideal para aceitar este desafio. Quando estive no Salzburgo vi muitos jogos do Bayern. Gosto muito deste clube", diz o internacional senegalês, em declarações publicadas pelo clube alemão.

Sadio Mané nunca jogou na Alemanha. Esteve duas épocas no Red Bull Salzburgo, para onde se transferiu do Metz e de onse saiu para o Southampton. Após duas épocas no sul de Inglaterra rumou a norte, ao Liverpool. Seis anos depois deixa Anfield e assina pelo Bayern Munique.