Atlético Mineiro interessado em "repatriar" Pedrinho

O Atlético Mineiro está interessado em contratar Pedrinho, antigo jogador do Benfica, ao Shakhtar Donetsk. De acordo com o "globoesporte", o clube brasileiro pretende negociar o empréstimo do jogador, mas o Shakhtar está a tentar acertar a transferência em definitivo do atleta que custou 18 milhões de euros.

Devido à invassão russa da Ucrânia, Pedrinho está sem competir desde o final do ano passado e o jogador poderá acordar a saída temporária do Shakhtar, ao abrigo da exceção aberta pela FIFA que permite a suspensão de contratos de futebolistas e treinadores afetados pela guerra na Ucrânia até final da próxima época, permitindo assim que os profissionais possam continuar a trabalhar noutros países.