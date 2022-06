Ajax apresenta Alfred Schreuder como novo treinador

O Ajax oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Alfred Schreuder como novo treinador. O técnico, de 49 anos, deixa o Club Brugge, onde foi campeão belga, e sucede a Erik ten Hag em Amestedão, onde irá lutar pelo título de campeão nos Países Baixos.

Schreuder está de volta ao Ajax, depois de em 2018/19 ter sido adjunto de ten Hag. Antigo assistente de Ronald Koeman, no Barcelona, o novo treinador do Ajax já orientou Twente e Hoffenheim, depois de no clube alemão ter sido adjunto de Julian Nagelsman.

"Ser treinador principal do Ajax é uma honra e uma frande oportunidade para mim. Eu gostaria de vencer troféus em Amesterdão com um futebol atrativo", diz Schreuder.

O Ajax foi campeão dos Países Baixos, com Erik ten Hag, que se transferiu para o Manchester United.