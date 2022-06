​“Abel Ferreira é o favorito para ser selecionador do Brasil”

O Brasil terá de escolher selecionador após o Mundial do Qatar, que se realiza em novembro e dezembro de 2022. O atual selecionador da equipa canarinha vai sair e o nome de Abel Ferreira, atual comandante do Brasileirão, é apontado à sucessão, a par de Cuca, treinador campeão pelo Atlético Mineiro na época passada. Nunca um treinador estrangeiro orientou a seleção do Brasil, mas João Eduardo Correia, treinador português que trabalho no Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, acredita que Abel Ferreira será o primeiro. ”O Tite irá sair no fim do Mundial e acredito que o próximo selecionador será o Cuca ou o Abel. Na minha opinião o Abel é o favorito. Eu sinto-o aqui no Brasil como um ídolo. Já não acredito que neste momento o Jorge Jesus esteja dentro da decisão. O Abel Ferreira seria bem aceite pela maior parte das pessoas do Brasil . E acredito que esse possa ser um dos objetivos dele e da sua equipa técnica”, refere, em entrevista a Bola Branca.

Abel Ferreira e Vitor Pereira na luta pelo Brasileirão Com 13 jornadas do Brasileirão, o Palmeiras, de Abel Ferreira, comanda com três pontos de vantagem sobre o Corinthians, de Vítor Pereira. João Eduardo Correia aposta num triunfo português na presente época no campeonato brasileiro. “Acredito que um português esta época será o campeão do Brasil. Na minha opinião, Palmeiras e Corinthians são os favoritos. Talvez o Palmeiras seja mais favorito, não por ser uma equipa individualmente melhor, mas pelo trabalho do Abel de excelência que irá ficar para a história. Acredito que neste momento o Palmeiras está mais preparado para a longevidade do campeonato brasileiro e que possam ser campeões”, antevê. A moda dos treinadores portugueses Nunca o Brasileirão teve tantos treinadores portugueses. Com a saída de Paulo Sousa do Flamengo são quatro: Abel Ferreira (Palmeiras), Vítor Pereira (Corinthians), Luis Castro (Botafogo) e António Oliveira (Cuiabá). “Os treinadores portugueses estão na moda mas se houver um brasileiro que tenha mais sucesso, a moda vai mudar outra vez. E se houver 20 treinadores portugueses na Série A quatro irão descer. Não olho para o treinador pela nacionalidade mas pela qualidade. Há treinadores portugueses muito bons e talvez tenhamos uma das melhores do mundo. Mas há também bons treinadores brasileiros como é exemplo o Maurício Souza com quem estou a trabalhar agora ou o Alberto Valentim com quem aprendi muito. Treinador não tem nacionalidade. Isso não me diz muito”, declara João Eduardo Correia.