Último classificado do Brasileirão fica sem treinador

O Juventude anuncia, através de comunicado, o despedimento do treinador Eduardo Baptista. Contratado no final do Campeonato Gaúcho, para o lugar de Jair Ventura (atualmente no Goiás), o técnico não resistiu ao acumular de maus resultados.

O Juventude, de Caxias do Sul, está numa série de quatro derrotas conseutivas e é último classificado do Brasileirão, a cinco pontos da zona de manutenção.

O clube ainda não anunciou o sucessor de Eduardo Baptista. O treinador, de 50 anos, antigo técnico de Fluminense e Palmeiras, entre outros, tinha começado a época no Mirassol, do terceiro escalão do futebol brasileiro.

Além de Eduardo Baptista, o Juventude anunciou, também a demissão do diretor desportivo, Marcelo Barbarotti.