Sá Pinto vai treinar o campeão do Irão

Ricardo Sá Pinto anunciou que vai orientar o Esteghlal, do Irão.

O técnico português deixou o comando técnico do Moreirense, que não conseguiu salvar da despromoção, e assumiu o comando técnico do campeão iraniano.

O Esteghlal foi campeão sem derrotas na última temporada, à frente do Persepolis.

"Estou muito orgulhoso por treinar o maior clube do Irão e um dos maiores do mundo. Conheço os 40 milhões de adeptos do clube que são apaixonados, como eu", pode ler-se na nota do técnico português.

Ao longo da carreira, Sá Pinto orientou o Sporting, Estrela Vermelha, OFI, Atromitos, Belenenses, Al-Fateh, Standard Liège, Légia de Varsóvia, Braga, Vasco da Gama e Gaziantep.