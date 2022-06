Reviravolta do Palmeiras consolida liderança de Abel Ferreira

O Palmeiras, de Abel Ferreira, venceu em casa do São Paulo, por 2-1, e regressa à liderança isolada do Brasileirão.

O São Paulo entrou melhor e marcou primeiro, aos 17 minutos de jogo por Patrick, na sequência de um canto.

A reviravolta surgiu na segunda parte e mesmo em cima do fim do jogo. Aos 91 minutos, Gustavo Scarpa fugiu à marcação no corredor esquerdo e tirou cruzamento para o segundo poste, onde Gustavo Gómez cabeceou sozinho para golo.

Aos 96, num canto com vários ressaltos e cortes falhados, Murilo Cerqueira conseguiu desviar para o golo da vitória.

Com este resultado, o Palmeiras segue isolado no primeiro lugar do Brasileirão, com 28 pontos, mais três do que o Corinthians, de Vítor Pereira.