PSV contrata guarda-redes do Nice a custo zero

Wálter Benítez é reforço do PSV Eindhoven para as próximas três temporadas. O guarda-redes argentino, de 29 anos, assina a custo zero, depois de terminar uma longa relação com o Nice, clube que representou nas últimas seis temporadas.

Titular dos franceses, onde na época passada realizou 37 jogos, Wálter Benítez é o segundo guarda-redes contratado pelo PSV para a próxima temporada, depois de Boy Waterman (ex-OFI Creta), veterano de 38 anos, também ter sido anunciado.

Wálter Benítez, formado no Quilmes, deverá ter a concorrência de Joel Drommel, que foi o titular de Roger Schmidt na temporada passada. O guarda-redes neerlandês, de 25 anos, tem contrato com a equipa que será orientada por Ruud van Nistelrooy até 2026.